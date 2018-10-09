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    Будут наказаны лица, составляющие карты, искажающие территориальную целостность Грузии

    Тбилиси. 9 октября. REPORT.AZ/ В Грузии будет применяться наказание за карты, искажающие территориальную целостность страны.

    Как сообщает грузинское бюро Report, вопрос отразился в проекте поправок в Уголовный кодекс страны.

    Согласно проекту, за составление, распространение, продажу, рекламу, импорт и экспорт карт, где не будут обозначены находящиеся под оккупацией грузинские регионы Абхазия и Южная Осетия, будет применен штраф, либо арест сроком до 2 лет. 

    Авторами проекта поправок являются председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили и член комитета Отар Чрдилели. 

    Документ будет представлен в парламент в ближайшее время. 

    По словам И.Сесиашвили, распространение карт, на которых искажена территориальная целостность Грузии, является нарушением конституции Грузии, законодательства и норм международного права. Он заявил о необходимости применения наказания против подобных явлений. 

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