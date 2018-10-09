Будут наказаны лица, составляющие карты, искажающие территориальную целостность Грузии

Тбилиси. 9 октября. REPORT.AZ/ В Грузии будет применяться наказание за карты, искажающие территориальную целостность страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, вопрос отразился в проекте поправок в Уголовный кодекс страны.

Согласно проекту, за составление, распространение, продажу, рекламу, импорт и экспорт карт, где не будут обозначены находящиеся под оккупацией грузинские регионы Абхазия и Южная Осетия, будет применен штраф, либо арест сроком до 2 лет.

Авторами проекта поправок являются председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили и член комитета Отар Чрдилели.

Документ будет представлен в парламент в ближайшее время.

По словам И.Сесиашвили, распространение карт, на которых искажена территориальная целостность Грузии, является нарушением конституции Грузии, законодательства и норм международного права. Он заявил о необходимости применения наказания против подобных явлений.