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Посол Грузии в Азербайджане: "Будущему сотрудничеству двух стран ничего не угрожает"

"Будущему сотрудничеству двух стран ничего не угрожает"

"Азербайджан и Грузия всегда были, являются и в будущем останутся друзьями".

Как передаёт Report, об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе в эфире передачи "Diqqət mərkəzi" на Общественном телевидении.

"Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнёрами и, уверяю вас, нашему будущему сотрудничеству ничего не угрожает", - заявил посол.

Он подчеркнул, что связи между двумя странами развиваются динамично.

"Наряду с сотрудничеством в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, совместно осуществляются важные экономические проекты. Я уверен, что будучи дружественными странами, мы вместе отпразднуем ещё множество успешных начинаний", - заключил З.Патарадзе.

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