Брунер: В мае ЕС представит отчет по либерализации визового режима с Арменией
- 12 марта, 2026
- 16:54
Отчет о ходе реализации плана действий по диалогу о либерализации визового режима с Арменией планируется представить в мае этого года в рамках саммита ЕС-Армения.
Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Брунер заявил в Ереване.
"Сегодня я встретился с министром внутренних дел и заместителем премьер-министра Армении, чтобы обсудить прогресс, достигнутый Арменией в процессе либерализации визового режима. Это очень важно. С 2024 года, когда начался диалог, прогресс был очень стабильным, и ЕС уже передал Армении План действий по либерализации визового режима в ноябре 2025 года. Очень важный прогресс достигнут в вопросах безопасности документов, управления миграцией, биометрической идентификации паспортов и удостоверений личности, которые граждане Армении вскоре смогут получить", - отметил он.