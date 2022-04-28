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Британский министр обороны: Война в Украине может выйти за ее пределы

Британский министр обороны: Война в Украине может выйти за ее пределы Проводимая Россией война в Украине может выйти за ее пределы.
В регионе
28 апреля 2022 г. 13:32
Британский министр обороны: Война в Украине может выйти за ее пределы

Проводимая Россией война в Украине может выйти за ее пределы.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Путин в отчаянии пытается расширить войну на Приднестровский регион Молдовы. Мы пока не знаем подробностей атак в Приднестровье, и кто за ними стоит, но если это была Россия, то это ее стратегическая ошибка", - сказал он, отметив, что западные союзники должны помочь ей оттеснить российские войска.

Кроме того, Уоллес предположил, что Лондон мог бы поддержать попытку Украины вернуть оккупированный Крым, но сначала нужно выбить Россию с позиций, которые она заняла после 24 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın müdafiə naziri: "Rusiya müharibəni Ukraynadan kənara çıxara bilər"

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