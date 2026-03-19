Британская BAE Systems решила продать оставшуюся долю в Air Astana
- 19 марта, 2026
- 12:05
Британская BAE Systems намерена продать оставшуюся долю в авиакомпании Air Astana.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении Air Astana.
"В рамках IPO Air Astana в 2024 году BAE Systems сократила свою долю до 16,95%, а в декабре 2025 года реализовала дополнительный пакет в размере 10,1%", - сказано в сообщении.
В авиакомпании также сообщили, что в 2025 году достигнуты устойчивые показатели, общая выручка увеличилась на 11,4% и составила $1,4 млрд.
Air Astana появилась в 2001 году как совместное предприятие правительства Казахстана и британской оборонной компании.
