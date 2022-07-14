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Британия выделила финансовую помощь Украине для расследования военных преступлений РФ

Британия выделила финансовую помощь Украине для расследования военных преступлений РФ Правительство Великобритании объявило о предоставлении около 2,5 млн фунтов стерлингов (2,98 млн долларов) Украине. Средства будут направлены на расследование военных преступлений России.
В регионе
14 июля 2022 г. 14:23
Британия выделила финансовую помощь Украине для расследования военных преступлений РФ

Правительство Великобритании объявило о предоставлении около 2,5 млн фунтов стерлингов (2,98 млн долларов) Украине. Средства будут направлены на расследование военных преступлений России.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил Sky News.

Данным вопросом будет заниматься Генеральная прокуратура Украины.

"Свидетельства чудовищных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, и рассказы из первых уст, которые я слышала от тех, кто выжил, останутся со мной навсегда", - заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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Версия на английском языке Britain allocates financial assistance to Ukraine to investigate Russian war crimes

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