Британия выделила финансовую помощь Украине для расследования военных преступлений РФ

Правительство Великобритании объявило о предоставлении около 2,5 млн фунтов стерлингов (2,98 млн долларов) Украине. Средства будут направлены на расследование военных преступлений России.

Правительство Великобритании объявило о предоставлении около 2,5 млн фунтов стерлингов (2,98 млн долларов) Украине. Средства будут направлены на расследование военных преступлений России.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил Sky News.

Данным вопросом будет заниматься Генеральная прокуратура Украины.

"Свидетельства чудовищных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, и рассказы из первых уст, которые я слышала от тех, кто выжил, останутся со мной навсегда", - заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.