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Боррель: Миссия ЕС будет способствовать достижению устойчивого мира на Южном Кавказе

Боррель: Миссия ЕС будет способствовать достижению устойчивого мира на Южном Кавказе Учреждение гражданской миссии в Армении является новым этапом взаимодействия ЕС на Южном Кавказе для достижения устойчивого мира
В регионе
23 января 2023 г. 17:18
Боррель: Миссия ЕС будет способствовать достижению устойчивого мира на Южном Кавказе

Учреждение гражданской миссии ЕС в Армении будет способствовать достижению устойчивого мира на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в Twitter.

"Сегодня мы учредили гражданскую миссию ЕС в Армении, чтобы способствовать стабильности, укреплению доверия и обеспечению условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Это послужит началу нового этапа нашего взаимодействия на Южном Кавказе для достижения устойчивого мира",- отметил Боррель.

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Версия на английском языке Borrell: EU mission to contribute to achieving sustainable peace in South Caucasus

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