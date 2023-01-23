Боррель: Миссия ЕС будет способствовать достижению устойчивого мира на Южном Кавказе

Учреждение гражданской миссии в Армении является новым этапом взаимодействия ЕС на Южном Кавказе для достижения устойчивого мира

Учреждение гражданской миссии ЕС в Армении будет способствовать достижению устойчивого мира на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в Twitter.

"Сегодня мы учредили гражданскую миссию ЕС в Армении, чтобы способствовать стабильности, укреплению доверия и обеспечению условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Это послужит началу нового этапа нашего взаимодействия на Южном Кавказе для достижения устойчивого мира",- отметил Боррель.