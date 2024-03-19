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Большинство банков Армении прекратит обслуживание и прием карт "Мир"

Большинство банков Армении прекратит обслуживание и прием карт "Мир" Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.
В регионе
19 марта 2024 г. 02:49
Большинство банков Армении прекратит обслуживание и прием карт Мир

Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.

Как передает Report, об этом "РБК" рассказал неназванный представитель "ВТБ Армения".

Он отметил, что исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения" ("дочка" российского ВТБ - ред.). Сейчас карты "Мир" работают в Армении и принимаются местными банками.

О скором прекращении работы карт "Мир" в большинстве банков страны также сообщил РБК источник на российском платежном рынке.

"Мы продолжаем работать с дружественными странами по приему карт "Мир" в их инфраструктуре. При этом решение о приеме этих карт каждая страна принимает самостоятельно", - сказал представитель Банка России.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın əksər bankları “Mir” kartlarına xidmət göstərməyəcək

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