Большинство банков Армении прекратит обслуживание и прием карт "Мир"

Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.
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Он отметил, что исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения" ("дочка" российского ВТБ - ред.). Сейчас карты "Мир" работают в Армении и принимаются местными банками.
О скором прекращении работы карт "Мир" в большинстве банков страны также сообщил РБК источник на российском платежном рынке.
"Мы продолжаем работать с дружественными странами по приему карт "Мир" в их инфраструктуре. При этом решение о приеме этих карт каждая страна принимает самостоятельно", - сказал представитель Банка России.