Более 600 россиян вернулись домой из Азербайджана

Очередная группа граждан РФ покинула территорию Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане.

Очередная группа граждан РФ покинула территорию Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС в четверг министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Группа российских граждан из 648 человек сегодня в течение дня вернулась на родину из Азербайджана по спецкоридору на дагестанском участке российско-азербайджанской границы. В Дагестане на территории таможенного пункта пропуска "Яраг-Казмаляр" всем им провели термометрию. 592 прибывших определены в обсерваторы в Махачкале и поселке Манас, которые согласованы с республиканским управлением Роспотребнадзора. Остальные прибывшие направлены на самоизоляцию по месту проживания. После 14-дневного карантина будет проведено их обследование", - сказал Муслимов.