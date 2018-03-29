Более 5 тысяч боевиков накануне покинули Восточную Гуту

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Сирии из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька начала гуманитарной операции вышли около 25 тыс боевиков и членов их семей. Как сообщает Report, об этом сообщил начальник российского центра по примирению в Сирии Юрий Евтушенко.

Он уточнил, что в целом обстановка в Восточной Гуте постепенно нормализуется: в населенные пункты, освобожденные от боевиков, возвращаются мирные жители. Среди них и те, кто выходил по гуманитарным коридорам несколько дней назад. Для эвакуации оставшейся части боевиков запрещенной в России группировки "Фейлак ар-Рахман" в зону деэскалации "Идлиб" российский центр примирения решил продлить "гуманитарные паузы".

В частности, накануне через гуманитарный коридор "Арбил" вышли 5,29 тысячи боевиков и членов их семей. При этом всего с начала гуманитарной операции из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведены 24.912 боевиков, передает РИА Новости.