Минздрав Армении: Более 30 пострадавших в столкновениях в Ереване остаются в больницах

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Более 30 человек, пострадавших в столкновениях, произошедших около захваченного здания патрульно-постовой службы в Ереване, продолжают в настоящее время лечение в больницах города.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве здравоохранения Армении.

Ранее сообщалось, что после произошедших накануне вечером столкновений между правоохранителями и митингующими в медучреждения Еревана обратился 51 человек, в том числе 29 полицейских.