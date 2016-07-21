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    Минздрав Армении: Более 30 пострадавших в столкновениях в Ереване остаются в больницах

    После столкновений в медучреждения Еревана обратился 51 человек, в том числе 29 полицейских

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Более 30 человек, пострадавших в столкновениях, произошедших около захваченного здания патрульно-постовой службы в Ереване, продолжают в настоящее время лечение в больницах города.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве здравоохранения Армении.

    Ранее сообщалось, что после произошедших накануне вечером  столкновений между правоохранителями и митингующими в медучреждения Еревана обратился 51 человек, в том числе 29 полицейских.

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