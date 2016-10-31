Более 20 рейсов отменены в аэропортах Москвы

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Более 20 авиарейсов задержаны в аэропортах Москвы, еще около 10 отменены.

Как передает Report, соответствующая информация размещена на портале "Яндекс.Расписание".

По данным на 01:00 по Баку, в Домодедове отменены пять рейсов, еще шесть будут выполнены с опозданием. В Шереметьеве задержаны 26 рейсов, еще один выполняться не будет. В аэропорту Внуково все самолеты вылетят по расписанию.

В московском регионе в минувшие сутки наблюдалась облачная и сырая погода, в настоящее время идет снег, на дорогах местами гололедица. По данным Росгидрометцентра, предстоящей ночью будет облачно, пройдет небольшой снег, на дорогах - гололедица. В столице столбики термометров покажут до двух градусов мороза, в Подмосковье - до минус пяти градусов.

Ветер восточный, северо-восточный пять - 10 м/с. Днем в понедельник характер погоды не изменится. Ожидаются облачная погода, небольшой снег и гололедица. В Москве будет около нуля, по области - от минус трех до плюс двух градусов. Ветер восточный, северо-восточный пять - 10 м/с.