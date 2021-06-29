Более 130 тыс. человек в России остались без света из-за стихии

Порядка 540 населенных пунктов на территории 13 регионов России, в которых проживают более 130 тыс. человек, остались накануне без энергоснабжения из-за стихии, сопровождавшегося порывами ветра до 20 метров в секунду.

Порядка 540 населенных пунктов на территории 13 регионов России, в которых проживают более 130 тыс. человек, остались накануне без энергоснабжения из-за стихии, сопровождавшегося порывами ветра до 20 метров в секунду.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Стихия затронула в общей сложности 61 муниципальное образование, в которых без света остались 47,5 тыс. жилых домов с населением более 132 тыс. человек.

"Зарегистрировано падение 429 деревьев, повреждение 69 кровель зданий и 88 автомобилей", - сообщил собеседник агентства.

По состоянию на 06.00 вторника, без энергоснабжения в Чувашии, Мордовии, Нижегородской, Ульяновской и Вологодской областях остаются 123 населенных пункта, в которых проживают почти 53 тыс. человек, а также 35 социально значимых объектов.

В соответствии с прогнозом, 29 июня циклон будет смещаться в северо-восточном направлении и окажет воздействие на регионы Центрального и Северо-Западных федеральных округов, наибольшее - на Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области.