​Боевики РПК расстреляли двух офицеров полиции на юге Турции

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Два офицера полиции были убиты во время вооруженного нападения боевиками "Рабочей партии Курдистана" в южной провинции Турции Адане в пятницу, сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Группа боевиков запрещенной РПК обстреляли здание полицейского отделения, в результате чего погибли двое офицеров полиции.

Двое членов группы боевиков, атаковавшую полицию, были впоследствии убиты силами безопасности.

Отметим, что Турция стала целью увеличившихся атак различных группировок, таких как "Исламское государство" (ИГ) и РПК, с момента теракта-самоубийства, предположительно осуществленного ИГ, в районе Сурудж турецкой области Щанлыурфа, и унесшего жизни 32 человек 20 июля.

За этот период по сегодняшний день в результате террористических атак РПК и ИГ погибло 14 представителей правоохранительных органов.