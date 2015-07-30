​Боевики РПК пытались взорвать поезд, следующий по маршруту Анкара-Тегеран

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) подорвали в четверг бомбу с дистанционным управлением на пути следования поезда Анкара - Тегеран в провинции Бингёль на востоке Турции, пострадавших нет, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Суверен и Генч, бомба взорвалась во время прохождения поезда, однако он не сошел с рельсов и продолжил движение. Железнодорожное полотно в районе взрыва повреждено. Проводится его восстановление. Полиция ведет поиск террористов.