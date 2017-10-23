Боец Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев, после чего был ликвидирован.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение департамента Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

"По предварительной информации, сегодня около 16 часов в станице Шелковская Чеченской Республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии России старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением", - сказали в пресс-службе.

По факту происшествия назначена служебная проверка.