Бочоришвили: Ужесточение Административного кодекса не ограничивает свободу собраний и выражения

Ужесточение Административного кодекса не ограничивает свободу собраний и выражения мнений, а отчёты Еврокомиссии подрывают доверие к ЕС.

Как передаёт Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Министр отметила, что изменения в Административный кодекс не ограничивают в стране свободу собраний и свободу выражения мнений.

Ведущий программы, задавая вопрос о внесённых в законодательство изменениях, напомнил, что ужесточена административная ответственность за ношение масок и незаконное перекрытие дороги, а в некоторых случаях штрафы заменены административным арестом, и что в отчёте Европейской комиссии по расширению это было оценено как шаг, нарушающий свободу выражения мнений.

Мака Бочоришвили же заявила, что эти законы соответствуют международной практике, и многие партнёрские страны удивились тому, что подобные регулирования до сих пор отсутствовали в Грузии.

"Отчёт Европейской комиссии, полностью игнорирующий реальность, наполнен необоснованными выводами, и принять его как руководящий документ крайне сложно. Это не служит интересам ни Грузии, ни Европы. Доклад наносит ущерб репутации и надёжности ЕС", - сказала министр.

Министр подчеркнула, что изменения создают необходимую рамку для балансирования прав различных групп: "Закон служит обеспечению общественного порядка и предусматривает меры, направленные на предотвращение нарушения прав большего числа людей. Мы приняли и будем принимать законы, которые служат стабильности в стране и безопасной общественной среде", - заявила М. Бочоришвили.