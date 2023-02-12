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Bloomberg: Ущерб экономике Турции от землетрясений может превысить $84 млрд

Bloomberg: Ущерб экономике Турции от землетрясений может превысить $84 млрд Землетрясения 6 февраля нанесли экономике Турции ущерб в размере $84 млрд.
В регионе
12 февраля 2023 г. 18:58
Bloomberg: Ущерб экономике Турции от землетрясений может превысить $84 млрд

Землетрясения 6 февраля нанесли экономике Турции ущерб в размере $84 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценки Конфедерации предпринимателей и представителей деловых кругов республики.

"Ожидается, что два сильных землетрясения, унесшие жизни более 24 тыс. человек в Турции, приведут к потерям для национальной экономики в размере более $84 млрд, или около 10% ВВП", - приводит агентство подсчеты конфедерации. По ее оценке, ущерб жилым строениям составил $70,8 млрд. Кроме того, последствия землетрясений приведут к снижению доходной части бюджета страны на $10,4 млрд. Еще $2,9 млрд будут стоить турецкой экономике потери в рабочей силе.

Выкладки конфедерации выше, чем расчеты других экономистов. Многие эксперты сходятся во мнении о преждевременности подводить окончательные итоги последствий стихийного бедствия.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число погибших в Турции достигло 29 605 человек.

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Версия на азербайджанском языке Bloomberg: Zəlzələnin Türkiyə iqtisadiyyatına vurduğu ziyan 84 milyard dolları keçə bilər

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