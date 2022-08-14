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Bloomberg: Производитель "Байрактаров" сейчас забронирован на три года вперед

Bloomberg: Производитель "Байрактаров" сейчас забронирован на три года вперед Турецкая компания Baykar, которая производит беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, имеет мощности для производства 20 беспилотников ежемесячно и трехлетний резерв заказа.
В регионе
14 августа 2022 г. 22:26
Bloomberg: Производитель Байрактаров сейчас забронирован на три года вперед

Турецкая компания Baykar, которая производит беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, имеет мощности для производства 20 беспилотников ежемесячно и трехлетний резерв заказа.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Сейчас турецкий производитель беспилотников сосредоточен только на заказах Украины.

Отмечается, что турецкий производитель, который также работает над проектом беспилотного истребителя под названием Bayraktar Kizilelma, хочет еще больше нарастить свои производственные мощности и надеется достичь этого с помощью завода в Украине.

Завод по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar может быть запущен в Украине уже в конце 2023 года. Сейчас уже запущены подготовительные работы для того, чтобы начать строительство.

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Версия на азербайджанском языке “Baykar” üç illik PUA sifarişi alıb

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