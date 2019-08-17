Бывший гендиректор "Рустави-2" создает новую телекомпанию

Бывший генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия заявил о создании телекомпании "Мтавари архи", передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Основана телекомпания "Мтавари архи". Владельцем контрольного пакета акций являюсь я, ваш покорный слуга. Эта композиция долей является временной и условной. Очень скоро вы узнаете об инвесторах, здании, частоте и, я очень надеюсь, о счете: если вы внесете на него хоть один лари, то очень поможете нам и осуществите инвестицию в западное и демократическое будущее Грузии", - написал Н.Гварамия на своей странице в Facebook.

Напомним, что Н.Гварамия был генеральным директором "Рустави 2" с 2012 года. 18 июля телеканал полностью отошел к ее прежнему владельцу Кибару Халваши, после этого Н.Гварамию уволили с должности генерального директора.