Бишкек и Ташкент обсудили строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Бишкек и Ташкент обсудили реализацию проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым обсудил строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Как передает Report ссылаясь на пресс-службу президента Кыргызстана, стороны также рассмотрели сотрудничество в экономической, инвестиционной и культурной сферах. Особое внимание уделено совместному строительству Камбаратинской ГЭС-1.

Садыр Жапаров подчеркнул культурную и историческую близость народов двух стран и назвал визит главы МИД Узбекистана подтверждением высокого уровня стратегического партнерства.