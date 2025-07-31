Бишкек и Ташкент обсудили строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым обсудил строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.
Как передает Report ссылаясь на пресс-службу президента Кыргызстана, стороны также рассмотрели сотрудничество в экономической, инвестиционной и культурной сферах. Особое внимание уделено совместному строительству Камбаратинской ГЭС-1.
Садыр Жапаров подчеркнул культурную и историческую близость народов двух стран и назвал визит главы МИД Узбекистана подтверждением высокого уровня стратегического партнерства.