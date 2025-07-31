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Бишкек и Ташкент обсудили строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Бишкек и Ташкент обсудили строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан Бишкек и Ташкент обсудили реализацию проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.
В регионе
31 июля 2025 г. 12:39
Бишкек и Ташкент обсудили строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым обсудил строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Как передает Report ссылаясь на пресс-службу президента Кыргызстана, стороны также рассмотрели сотрудничество в экономической, инвестиционной и культурной сферах. Особое внимание уделено совместному строительству Камбаратинской ГЭС-1.

Садыр Жапаров подчеркнул культурную и историческую близость народов двух стран и назвал визит главы МИД Узбекистана подтверждением высокого уровня стратегического партнерства.

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