Бинали Йылдырым: В Турции за 9 месяцев предотвращено 360 терактов

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ За последние девять месяцев армия и силы безопасности Турции обезвредили 1068 террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом завил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

По его словам, схвачено 368 лиц, причастных к террористической деятельности, еще 289 добровольно сложили оружие.

Премьер отметил, что за истекший период в стране предотвращено 360 терактов.

Б. Йылдырым отметил, что благодаря успешным антитеррористическим операциям, активность террористов РПК резко снизилась. "Число пособников террористов падает. К террористам уже никто не примыкает, о чем говорят данные радиоперехватов", - сказал премьер.