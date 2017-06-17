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    Бинали Йылдырым: В Турции за 9 месяцев предотвращено 360 терактов

    Схвачено 368 лиц, причастных к террористической деятельности, еще 289 добровольно сложили оружие

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ За последние девять месяцев армия и силы безопасности Турции обезвредили 1068 террористов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом завил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

    По его словам, схвачено 368 лиц, причастных к террористической деятельности, еще 289 добровольно сложили оружие.

    Премьер отметил, что за истекший период в стране предотвращено 360 терактов.

    Б. Йылдырым отметил, что благодаря успешным антитеррористическим операциям, активность террористов РПК резко снизилась. "Число пособников террористов падает. К террористам уже никто не примыкает, о чем говорят данные радиоперехватов", - сказал премьер.

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