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Белорусского дипломата ранили при нападении в Анкаре

​Белорусского дипломата ранили при нападении в Анкаре

Белорусского дипломата, советника посольства Белоруссии Александра Поганшева, тяжело ранили при вооруженном нападении в Анкаре.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

На дипломата напал его сосед по дому, отставной военный, который позднее покончил с собой. Причиной нападения, по предварительным сведениям, стала бытовая ссора.

Дипломату сделали операцию, его состояние оценивается как тяжелое.

В свою очередь, МИД Белоруссии уточнил, что в дипломата выстрелил психически неуравновешенный гражданин Турции.

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