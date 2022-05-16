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Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области

Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области Вооруженные силы Украины вышли на государственную границу с Россией в Харьковской области. Военные 227-го батальона 127-й бригады территориальной обороны обратились к президенту Владимиру Зеленскому и отчитались о выполнении поставленной задачи.
В регионе
16 мая 2022 г. 01:29
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области

Вооруженные силы Украины вышли на государственную границу с Россией в Харьковской области. Военные 227-го батальона 127-й бригады территориальной обороны обратились к президенту Владимиру Зеленскому и отчитались о выполнении поставленной задачи.

Как передает Report со ссылкой на видео Территориальной обороны ВСУ в Facebook, они вышли на рубеж с РФ 15 мая. Отмечено о стратегическом успехе в ходе операции по зачистке севера Харьковской области от российский войск.

"Докладываю: сегодня, 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж и границу, на линию разграничения со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент. Мы на границе!", - сказал боец теробороны.

Также военный добавил, что рядом находится пограничник, который сказал, что за спиной у бойцов знак 910/1.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna ordusunun batalyonu Xarkovda Rusiya ilə sərhədə çatıb

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