Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области

Вооруженные силы Украины вышли на государственную границу с Россией в Харьковской области. Военные 227-го батальона 127-й бригады территориальной обороны обратились к президенту Владимиру Зеленскому и отчитались о выполнении поставленной задачи.

Вооруженные силы Украины вышли на государственную границу с Россией в Харьковской области. Военные 227-го батальона 127-й бригады территориальной обороны обратились к президенту Владимиру Зеленскому и отчитались о выполнении поставленной задачи.

Как передает Report со ссылкой на видео Территориальной обороны ВСУ в Facebook , они вышли на рубеж с РФ 15 мая. Отмечено о стратегическом успехе в ходе операции по зачистке севера Харьковской области от российский войск.

"Докладываю: сегодня, 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж и границу, на линию разграничения со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент. Мы на границе!", - сказал боец теробороны.

Также военный добавил, что рядом находится пограничник, который сказал, что за спиной у бойцов знак 910/1.