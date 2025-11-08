Байрактар: Турция ведет активную работу в сфере добычи редкоземельных элементов
- 08 ноября, 2025
- 11:31
Турция ведет активную работу в сфере добычи редкоземельных элементов.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.
"В Бейликове (провинция Эскишехир - ред.) мы обнаружили 694 млн тонн редкоземельных элементов. В этой области наша страна войдет в пятерку мировых лидеров. Мы активно работаем над этим и намерены построить пилотный завод", - отметил он.
По своим запасам редкоземельных элементов, включая барит и флюорит, данное месторождение занимает второе место в мире, уступая лишь Китаю, чьи запасы оцениваются в 800 млн тонн. Турция намерена самостоятельно заниматься добычей и переработкой.
