Байрактар: Турция ведет активную работу в сфере добычи редкоземельных элементов

    • 08 ноября, 2025
    • 11:31
    Турция ведет активную работу в сфере добычи редкоземельных элементов.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.

    "В Бейликове (провинция Эскишехир - ред.) мы обнаружили 694 млн тонн редкоземельных элементов. В этой области наша страна войдет в пятерку мировых лидеров. Мы активно работаем над этим и намерены построить пилотный завод", - отметил он.

    По своим запасам редкоземельных элементов, включая барит и флюорит, данное месторождение занимает второе место в мире, уступая лишь Китаю, чьи запасы оцениваются в 800 млн тонн. Турция намерена самостоятельно заниматься добычей и переработкой.

