Байден и Эрдоган договорились о всестороннем развитии отношений между США и Турцией

Президент США Джо Байден поздравил в понедельник по телефону турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок. Лидеры двух стран обсудили двусторонние вопросы, глобальные вызовы и договорились о всестороннем развитии отношений между

Президент США Джо Байден поздравил в понедельник по телефону турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок. Лидеры двух стран обсудили двусторонние вопросы, глобальные вызовы и договорились о всестороннем развитии отношений между США и Турцией.

Как передает Report, об этом заявила администрация турецкого президента по итогам телефонного разговора.

"Президент США Джо Байден позвонил по телефону президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, поздравил его с переизбранием на пост президента и выразил надежду, что итоги состоявшихся президентских выборов будут отвечать чаяниям турецкого народа. Оба лидера обсудили региональные и глобальные вызовы, отметили, что отношения между двумя странами приобретают на этом фоне еще большее значение и договорились развивать двусторонние связи по всем направлениям", - отмечается в сообщении.

Байден 28 мая по завершении второго тура президентских выборов в Турции направил поздравительную телеграмму Эрдогану.