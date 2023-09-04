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Азербайджанец-военнослужащий ВСУ пропал без вести в боях у города Лиман

Азербайджанец-военнослужащий ВСУ пропал без вести в боях у города Лиман Азербайджанский военнослужащий Вооруженных сил Украины пропал без вести в боях вокруг города Лиман Донецкой области Украины.
В регионе
4 сентября 2023 г. 11:45
Азербайджанец-военнослужащий ВСУ пропал без вести в боях у города Лиман

Военнослужащий Вооруженных сил Украины азербайджанского происхождения пропал без вести в боях у города Лиман Донецкой области Украины.

Об этом сообщает восточноевропейское бюро Report со ссылкой на местные военные источники.

Уроженец Баку Османов Тарлан Эйваз оглы,1997 г.р, 25 июня принимал участие в боях у города Лиман в качестве пулеметчика. В последний раз его видели боевые товарищи в момент, когда он получил огнестрельное ранение. С тех пор о нем нет никакой информации.

Османов не числится ни среди раненых, ни среди погибших в том бою. В настоящее время его поиски продолжаются.

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Версия на английском языке Azerbaijani serviceman of Ukrainian Armed Forces goes missing in battles near Lyman
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin azərbaycanlı hərbçisi itkin düşüb - FOTOLAR

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