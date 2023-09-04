Азербайджанец-военнослужащий ВСУ пропал без вести в боях у города Лиман

Азербайджанский военнослужащий Вооруженных сил Украины пропал без вести в боях вокруг города Лиман Донецкой области Украины.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины азербайджанского происхождения пропал без вести в боях у города Лиман Донецкой области Украины.

Об этом сообщает восточноевропейское бюро Report со ссылкой на местные военные источники.

Уроженец Баку Османов Тарлан Эйваз оглы,1997 г.р, 25 июня принимал участие в боях у города Лиман в качестве пулеметчика. В последний раз его видели боевые товарищи в момент, когда он получил огнестрельное ранение. С тех пор о нем нет никакой информации.

Османов не числится ни среди раненых, ни среди погибших в том бою. В настоящее время его поиски продолжаются.