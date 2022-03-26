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Азербайджанский студент, взятый российскими военными в заложники в Украине, позвонил отцу

Азербайджанский студент, взятый российскими военными в заложники в Украине, позвонил отцу Азербайджанский студент, взятый в заложники российскими военными в Украине, смог связаться с родителями по телефону.
В регионе
26 марта 2022 г. 15:16
Азербайджанский студент, взятый российскими военными в заложники в Украине, позвонил отцу

Азербайджанский студент, взятый в заложники российскими военными в Украине, смог связаться с родителями по телефону.

По данным Муганского бюро Report, родители уроженца Нефтчалинского района Гусейна Абдуллаева уже обратились в официальные органы с просьбой оказать помощь в его освобождении.

По словам отца студента Амина Абдуллаева, вчера вечером сын смог позвонить им: "Люди, которые удерживают Гусейна, сказали, что с ним все в порядке, но не могут сообщить о его местонахождении. Сам Гусейн тоже поговорил с нами (с родителями - ред.) и сказал, что с ним все в порядке".

Г. Абдуллаев - студент 3-го курса Мариупольского университета. Он был взят в заложники российскими военными вместе с лицами, находившимися в машине, при попытке покинуть город.

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