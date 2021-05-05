Азербайджан и Грузия восстановят активное экономическое сотрудничество

Министры иностранных дел Азербайджана и Грузии провели в Баку встречу для обсуждения двусторонних отношений

Министры иностранных дел Азербайджана и Грузии провели в Баку встречу для обсуждения двусторонних отношений.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в сообщении МИД Грузии.

Стороны отметили, что развитие стратегического партнерства и его выход на качественно новый уровень является ключевым приоритетом для обеих стран.

Стороны обменялись мнениями о текущих событиях в регионе, а также о стратегически важных проектах с участием Грузии и Азербайджана, направленных на развитие региона.

Министры иностранных дел коснулись также экономического сотрудничества. Подчеркнуто успешное сотрудничество в борьбе с пандемией, рассмотрены возможности восстановления активных экономических связей, в том числе сотрудничества в сфере туризма в постпандемический период.

Министры также обсудили процесс делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы и возможность возобновления работы комиссии. Они выразили готовность в ближайшее время организовать заседание комиссии. Министры иностранных дел выразили надежду, что вопрос будет решен в соответствии со стратегическим партнерством и интересами обеих стран.