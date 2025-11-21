Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Азербайджан превращается в военно-политического лидера на Южном Кавказе

    В регионе
    • 21 ноября, 2025
    • 21:11
    Азербайджан превращается в военно-политического лидера на Южном Кавказе

    Азербайджан выходит на первый план как военно-политический лидер на Южном Кавказе.

    Об этом грузинскому бюро Report заявил главный редактор грузинского военно-аналитического журнала "Арсенали" Иракли Аладашвили.

    Он отметил, что победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне превратила его в военно-политического лидера региона.

    Аладашвили напомнил, что отношения между Азербайджаном и Грузией длятся веками. Эксперт подчеркнул, что обе страны расположены на стратегических позициях между Европой и Азией, и взаимное сотрудничество служит общим интересам: "Это сотрудничество укрепит политическую стабильность и экономическое развитие в регионе".

    Главный редактор также оценил историческую встречу лидеров Азербайджана и Армении, состоявшуюся 8 августа в Вашингтоне, как значимый шаг для региона:

    "Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, открытие транспортного и воздушного пространства – это положительный момент. Мы рады этому и поддерживаем развитие дружбы и взаимопонимания между нашими народами".

