Автомобили, направляющиеся из Грузии в РФ, могут осуществлять процедуры на границе с Азербайджаном

Владельцы транспортных средств, направляющихся в Россию из Грузии, могут осуществлять процедуры через таможенные посты «Красный мост» и «Лагодехский» на границе с Азербайджаном.

Владельцы транспортных средств, направляющиеся из Грузии в Россию, могут осуществлять процедуры через таможенные посты "Красный мост" и "Лагодехский" на границе с Азербайджаном.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.

Отмечается, что в связи со сложной метеорологической обстановкой в ​​Дарьяльском ущелье приостановлен таможенный пост Казбеги на грузино-российской границе.

После улучшения погодных условий и восстановительных работ станция Казбеги продолжит работу в обычном режиме.