Автомобили, направляющиеся из Грузии в РФ, могут осуществлять процедуры на границе с Азербайджаном

Владельцы транспортных средств, направляющиеся из Грузии в Россию, могут осуществлять процедуры через таможенные посты "Красный мост" и "Лагодехский" на границе с Азербайджаном.
Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.
Отмечается, что в связи со сложной метеорологической обстановкой в Дарьяльском ущелье приостановлен таможенный пост Казбеги на грузино-российской границе.
После улучшения погодных условий и восстановительных работ станция Казбеги продолжит работу в обычном режиме.