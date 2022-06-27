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Автомобили, направляющиеся из Грузии в РФ, могут осуществлять процедуры на границе с Азербайджаном

Автомобили, направляющиеся из Грузии в РФ, могут осуществлять процедуры на границе с Азербайджаном Владельцы транспортных средств, направляющихся в Россию из Грузии, могут осуществлять процедуры через таможенные посты «Красный мост» и «Лагодехский» на границе с Азербайджаном.
В регионе
27 июня 2022 г. 21:00
Автомобили, направляющиеся из Грузии в РФ, могут осуществлять процедуры на границе с Азербайджаном

Владельцы транспортных средств, направляющиеся из Грузии в Россию, могут осуществлять процедуры через таможенные посты "Красный мост" и "Лагодехский" на границе с Азербайджаном.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении Службы доходов министерства финансов Грузии.

Отмечается, что в связи со сложной метеорологической обстановкой в ​​Дарьяльском ущелье приостановлен таможенный пост Казбеги на грузино-российской границе.

После улучшения погодных условий и восстановительных работ станция Казбеги продолжит работу в обычном режиме.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Rusiyaya gedən avtomobilləri Azərbaycana yönəldib

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