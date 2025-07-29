Астана и Анкара договорились поднять товарооборот с $5 млрд до $15 млрд

Казахстан является одним из наших крупнейших торговых партнеров и Турция продолжит работать с целью доведения товарооборота двух стран до $15 млрд.

Казахстан является одним из наших крупнейших торговых партнеров и Турция продолжит работать с целью доведения товарооборота двух стран до $15 млрд.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе 5-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции.

"Мы стремимся к дальнейшему наращиванию этой позитивной динамики в сферах торговли, оборонной промышленности, сельского хозяйства, туризма и культуры. Казахстан является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Мы продолжим работать с целью доведения товарооборота до $15 миллиардов", – заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным Акорды, объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил $5 миллиардов.

В свою очередь президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев, который находится с визитом в Анкаре, сообщил на заседании, что страна готова поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции на общую сумму $1 миллиард. "Важно также увеличить ассортимент товаров, поступающих из Турции", - сказал Токаев.

Стороны отметили особую значимость транспортно-логистической сферы в наращивании товарооборота. Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, и выразил заинтересованность в привлечении турецких инвестиций в строительство современных железных дорог, сухопутных портов и грузовых терминалов, а также в судостроение.

Участники заседания обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в образования между двумя странами. В ближайшее время в Астане и Алматы будут открыты две школы Фонда "Маариф", а также филиалы ведущих учебных заведений Турции.

По инициативе Токаева в декабре прошлого года в турецкой провинции Газиантеп, пострадавшей от землетрясения, началось строительство новой школы. Учебное заведение будет сдано в эксплуатацию в 2026 году.

Кроме того, в целях поддержки положительной динамики в области туризма, а также развития многоплановых двусторонних связей принято решение об установлении 90-дневного безвизового режима для граждан Турции в Казахстане.