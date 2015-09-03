Асад поддержал план Ирана по мирному урегулированию в Сирии

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад положительно отозвался о плане мирного урегулирования в стране, предложенном ранее Тегераном, назвав его "конструктивной политической инициативой со стороны Ирана", сообщает агентство Франс Пресс в четверг со ссылкой замглавы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна.

По словам Абдоллахияна, Асад отметил, "обе стороны в лице министров иностранных дел согласны проконтролировать исполнение этих первых шагов".

"Любой удачный план найти решение по выходу Сирии из кризиса должен учитывать ключевую роль сирийского народа в определении его будущего и судьбы. Роли правительства и Асада также должны быть ключевыми для принятия возможного решения", — заявил замглавы МИД Ирана.

По информации агентства, глава иранского МИД Джавад Зариф 12 августа подал план урегулирования конфликта в Сирии на рассмотрение президенту страны Башару Асаду. Сообщается, что план разрешения кризиса включает в себя такие меры как немедленное прекращение огня, формирование единого правительства и внесение поправок к конституции страны, а также проведение выборов в условиях присутствия международных наблюдателей, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.