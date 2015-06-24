​Арсен Аваков обратился к участникам протестной акции в Ереване

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ "Был день, когда нас избили и рассеяли на Крепостном переулке в Киеве, разобрали наши баррикады, казалось смяли надежды". Как сообщает Report, c такими словами на своей странице в социальной сети Facebook обратился к армянскому народу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в связи с протестной акцией против подорожания тарифа на электроэнергию в Ереване.

"Была зима, падал снег – мы возвращались на Майдан человек восемь, под украинским флагом, замерзшие, избитые и запорошенные снегом...

Мы несли с собой большой армейский термос – единственное, что удалось вынести тогда из разгромленного спецназом передового пункта дальней баррикады...Мы не принесли тогда туда тот чай - мы принесли с собой в лагерь закаленную волю к свободе", - пишет в своем обращении А. Аваков.

В Армении с 19 июня проводятся акции протеста против подорожания электроэнергии. Тысячи людей в различных городах и районах выходят на улицы, чтобы выразить свой протест против решения правительства. Полиция насильно разогнала акцию в Ереване 23 июня и арестовала 237 человек. В отношении них было открыто уголовное дело по статье "хулиганство". Полиция потребовала от участников акции разойтись сегодня утром после 11:00, однако акция до сих пор продолжается.