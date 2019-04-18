Армянского военнослужащего довели до самоубийства - ОБНОВЛЕНО

Следственный комитет Армении предъявил обвинения пяти солдатам и командиру воинской части на юге Армении по делу о беспорядках, в результате чего сегодня был госпитализирован военнослужащий-контрактник Нарек Сафарян с огнестрельным ранением, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Военнослужащий был госпитализирован в "Институт хирургии имени Микаеляна".

По факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи "доведение до самоубийства" Уголовного кодекса Армении, сформирована следственная группа. Осуществляются следственные и процессуальные мероприятия.

В ходе проведения медицинского вмешательства зафиксирована биологическая смерть Нарека Сафаряна.

Следствие продолжается.

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11:48

В Ереване военнослужащий-контрактник госпитализирован с огнестрельным ранением, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, молодой человек лет 23-25 в военной форме был доставлен в больницу с территории рядом с военной частью Канакера с огнестрельным ранением в левой части груди. Состояние пострадавшего крайне тяжелое.

По неподтвержденной информации, он пытался покончить с собой, у него в кармане обнаружена записка.