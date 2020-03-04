Армянский бизнесмен объявлен в розыск

Армянский бизнесмен Самвел Майрапетян объявлен в розыск. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.

"3 марта Самвел Майрапетян объявлен в розыск. В тот же день в его отношении была отменена мера пресечения в виде личного поручительства, и следователь ССС подал ходатайство в суд по вопросу ареста Майрапетяна. Следователь также принял решение выплаченную им в качестве личного поручительства сумму направить в государственную казну", - отметили в ССС.

Самвелу Майрапетяну было предъявлено обвинение по статье 38-311 Уголовного кодекса Армении (содействие в получении взятки).

Майрапетяна задержали 7 октября 2018 года. Его считают приближенным второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.