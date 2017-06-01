Армянский военнослужащий найден повешенным

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Армянский военнослужащий Мелик Хачатрян 1981 года рождения найден повешенным в складском помещении N-го воинского подразделения министерства обороны этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Согласно информации, на месте происшествия было найдено письмо.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование для выяснения обстоятельств смерти.