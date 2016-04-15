​Армянский военнослужащий арестован за убийство сослуживцев

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Военнослужащий армянской армии арестован за убийство сослуживцев. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Следственном комитете Армении.
По данным комитета, инцидент произошел 6 апреля в одной из военных частей Армении.
"6 апреля 2016 года на огневой позиции артиллерии N-ой военной части были обнаружены рядовые Григор Аветисян и Сурен Арамян со смертельными огнестрельными ранениями", - говорится в заявлении.
По данным предварительного следствия, чтобы отомстить за оскорбления в свой адрес военнослужащий срочной службы открыл огонь из автомата сначала по Г. Аветисяну, затем по С. Арамяну.
Его имя не называется. По факту было заведено уголовное дело.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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