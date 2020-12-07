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Армянский священник отказался служить панихиду в присутствии Пашиняна

Армянский священник отказался служить панихиду в присутствии Пашиняна Правящий архиерей Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра страны Никола Пашиняна
В регионе
7 декабря 2020 г. 23:59
Армянский священник отказался служить панихиду в присутствии Пашиняна
Никол Пашинян

Правящий архиерей Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik Армения.

Пашинян 7 декабря по случаю 32-й годовщины Спитакского землетрясения 1988 года посетил пострадавшие от землетрясения города. В Гюмри Пашинян принял участие в литургии в память о жертвах землетрясения.

"Его (Пашиняна) присутствие для меня нежелательно, неприятно, следовательно, в его присутствии я не отслужил панихиду. Это право любого священнослужителя. Представитель духовенства не обязан служить где-либо по чьему-то желанию", — заявил архиепископ.

Он добавил, что поминальная служба тем не менее состоялась, ее отслужил священнослужитель, "кому не было неприятно присутствие премьер-министра".

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