Армянский депутат: Нужно установить дипломатические отношения с Азербайджаном

"Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было".

"Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал председатель комиссии по обороне и национальной безопасности парламента Армении, член правящей фракции "Мой шаг" Андраник Кочарян.

Он заявил, что Еревану нужно начать диалог и установить дипломатические отношения с Азербайджаном. Кочарян призвал быть честными и ответственно принять поражение.

По его словам, установление дипломатических отношений с Азербайджаном "может изменить ожидающиеся перспективы".