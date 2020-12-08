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Армянский депутат: Нужно установить дипломатические отношения с Азербайджаном

Армянский депутат: Нужно установить дипломатические отношения с Азербайджаном "Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было".
В регионе
8 декабря 2020 г. 19:16
Армянский депутат: Нужно установить дипломатические отношения с Азербайджаном

"Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал председатель комиссии по обороне и национальной безопасности парламента Армении, член правящей фракции "Мой шаг" Андраник Кочарян.

Он заявил, что Еревану нужно начать диалог и установить дипломатические отношения с Азербайджаном. Кочарян призвал быть честными и ответственно принять поражение.

По его словам, установление дипломатических отношений с Азербайджаном "может изменить ожидающиеся перспективы".

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Версия на азербайджанском языке Erməni deputat: "Müharibəni uduzmuşuq, Azərbaycanla diplomatik münasibət qurmalıyıq"

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