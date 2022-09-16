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Армянский депутат: Число погибших может измениться, есть без вести пропавшие

Армянский депутат: Число погибших может измениться, есть без вести пропавшие Число погибших на границе армянских военных может измениться, поскольку есть данные о без вести пропавших.
В регионе
16 сентября 2022 г. 12:31
Армянский депутат: Число погибших может измениться, есть без вести пропавшие

Число погибших на границе армянских военных может измениться, поскольку есть данные о без вести пропавших.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян заявил в пятницу на брифинге.

По его словам, общее число без вести пропавших не публикуется, поскольку "часть тел находится на территории, которая не находится под нашим контролем". Депутат уклонился от ответа на вопрос, почему до сих пор не обнародован список погибших военнослужащих.

16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что в ходе эскалации ситуации на границе с армянской стороны, по подтвержденным данным, погибли 135 человек. Есть также большое число раненых.

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