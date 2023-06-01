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Армянский депутат: Армении выгодно открытие границы с Турцией

Армянский депутат: Армении выгодно открытие границы с Турцией Вопрос открытия воздушного пространства Турции для армянских самолетов должны решать авиационные власти страны совместно с европейскими и региональными коллегами.
В регионе
1 июня 2023 г. 11:54
Армянский депутат: Армении выгодно открытие границы с Турцией

Вопрос открытия воздушного пространства Турции для армянских самолетов должны решать авиационные власти страны совместно с европейскими и региональными коллегами.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам депутат парламента Армении от фракции "Гражданский договор" Хачатур Сукиасян.

Армянская авиакомпания "FlyOne", принадлежащая семье Сукиасяна, с 29 апреля не выполняет рейсы в Стамбул и ряд европейских стран, поскольку Турция запрещает армянским самолетам пересекать ее воздушное пространство. Турция также закрыла воздушное пространство для борта номер один, обслуживающего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Этот вопрос должны решать министерство транспорта и авиационные власти Армении, работая с европейскими и региональными коллегами", - отметил он.

Парламентарий отметил, что он, как и прежде, остается сторонником открытия армяно-турецкой границы и нормализации отношений между двумя государствами.

Политик объяснил свою позицию тем, что Армения получит экономическую выгоду в условиях открытых границ со всеми соседними странами – Грузией, Ираном, Турцией и Азербайджаном.

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Версия на английском языке Armenian MP says border opening with Türkiye beneficial for Armenia

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