Армянские предприниматели провели шествие в Ереване

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Представители малого и среднего бизнеса, протестующие против нового закона Армении "О налоге с оборота", провели в Ереване шествие. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, демонстранты шествием дошли до резиденции президента и перекрыли проспект Баграмяна. Бизнесмены настаивают на отмене, а не на отсрочке поправок в закон.

Отметим, что за шествием следят многочисленные полицейские. Участники протестной акции скандируют лозунг "Приостановите".