Армянские деятели науки, образования и культуры требуют отставки Пашиняна

Деятели науки, образования, культуры и искусства Армении распространили совместное заявление с требованием отставки Никола Пашиняна

Деятели науки, образования, культуры и искусства Армении распространили совместное заявление с требованием отставки Никола Пашиняна.

Об этом Report передает со ссылкой на Aysor.am.

Участники первого собрания интеллигенции Республики Армения, выражая свою обеспокоенность создавшейся в стране ситуацией, заявили, что всю ответственность за тяжелейшую ситуацию в стране несет действующий режим во главе с Николом Пашиняном. Участники требуют отставки Никола Пашиняна, что, по их мнению, поспособствует предотвращению угрожающих армянской государственности развитий.

В собрании участвовали более 60 представителей интеллигенции – кандидаты наук, доктора, профессора, доценты, преподаватели, музыканты, актеры, писатели, режиссеры, певцы, дирижеры, журналисты, заслуженные деятели культуры и общественные деятели.