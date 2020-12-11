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Армянские деятели науки, образования и культуры требуют отставки Пашиняна

Армянские деятели науки, образования и культуры требуют отставки Пашиняна Деятели науки, образования, культуры и искусства Армении распространили совместное заявление с требованием отставки Никола Пашиняна
В регионе
11 декабря 2020 г. 03:45
Армянские деятели науки, образования и культуры требуют отставки Пашиняна
Никол Пашинян

Деятели науки, образования, культуры и искусства Армении распространили совместное заявление с требованием отставки Никола Пашиняна.

Об этом Report передает со ссылкой на Aysor.am.

Участники первого собрания интеллигенции Республики Армения, выражая свою обеспокоенность создавшейся в стране ситуацией, заявили, что всю ответственность за тяжелейшую ситуацию в стране несет действующий режим во главе с Николом Пашиняном. Участники требуют отставки Никола Пашиняна, что, по их мнению, поспособствует предотвращению угрожающих армянской государственности развитий.

В собрании участвовали более 60 представителей интеллигенции – кандидаты наук, доктора, профессора, доценты, преподаватели, музыканты, актеры, писатели, режиссеры, певцы, дирижеры, журналисты, заслуженные деятели культуры и общественные деятели.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın elm, təhsil, mədəniyyət, incəsənət xadimləri Paşinyana qarşı çıxdılar

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