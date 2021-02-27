О нас
Report Georgia
Аудио новости

Армянская оппозиция: Все военные требуют отставки Пашиняна

Армянская оппозиция: Все военные требуют отставки Пашиняна Все подразделения Вооруженных сил Армении присоединились к заявлению руководства Главного штаба ВС республики с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и правительства
В регионе
27 февраля 2021 г. 21:09
Армянская оппозиция: Все военные требуют отставки Пашиняна
Никол Пашинян

Все подразделения Вооруженных сил Армении присоединились к заявлению руководства Главного штаба ВС республики с требованием отставки премьера Никола Пашиняна и правительства.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс", об этом заявил один из лидеров оппозиции Гегам Манукян.

"Только что все подразделения ВС Армении, командиры и личный состав, присоединились к заявлению ГШ ВС", - сказал Манукян на митинге оппозиции в Ереване.

Между тем, телеграм-канал "Медиапорт" сообщает со ссылкой на свои источники, что Служба национальной безопасности Армении отказалась выполнять приказ Пашиняна задержать начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

Телеграм-канал сообщает также, что заявление об отставке написал начальник полиции Армении Ваге Казарян.

Официальных подтверждений этим сведениям пока нет.

Ранее Пашинян вновь направил президенту республики Армену Саркисяну ходатайство об увольнении Гаспаряна.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan müxalifəti: Bütün hərbçilər Paşinyanın istefasını tələb edir

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
26 февраля 2021 г. 14:22
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
23 февраля 2021 г. 16:00
Шамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
ФотоШамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
22 февраля 2021 г. 12:31
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
21 февраля 2021 г. 14:18
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка
26 февраля 2021 г. 14:09
В Баку горит жилой дом
В Баку горит жилой дом
24 февраля 2021 г. 09:40
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
В Азербайджане студентка выбросилась в море
В Азербайджане студентка выбросилась в море
21 февраля 2021 г. 15:42
Банишевский: По стопам легендарного деда
ВидеоБанишевский: По стопам легендарного деда
23 февраля 2021 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi