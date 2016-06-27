Армянская диаспора поблагодарила азербайджанскую за спасение армянки в Сургуте

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Армянская диаспора поблагодарила азербайджанскую за спасение армянки на фестивале национальных культур "Соцветие" в Сургуте. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в ходе фестиваля резко ухудшилось самочувствие представительницы Армении. Помощь ей оказали представители Азербайджана.

"Хочу от лица армянского народа выразить огромную благодарность представителям Азербайджана за то, что они оказали помощь нашей землячке, которой стало плохо на "Соцветии". Это ли не пример добрых отношений между народами? Это доказывает то, что мы здесь, на Сургутской земле, действительно дружим, мы братья, и оказываем поддержку друг другу", - заявил в ходе заседания координационного совета по вопросам этнических и религиозных сообществ при главе города председатель общественной организации "Армянский национально-культурный центр "Арарат" Арменак Симонян.