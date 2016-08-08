​Армянина-нелегала выдворили из Кузбасса за злостное уклонение от армии

Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ Судебные приставы Кемеровской области депортировали на родину трёх нелегалов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, один из них находился в розыске за уклонение от службы в армянской армии.

Домой в минувший четверг отправились граждане Армении, Азербайджана и Украины, рассказали в УФССП Кузбасса. Все они находились в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Кемеровской области – у иностранцев отсутствовали документы, которые подтверждают право на пребывание или проживание в России.

«Уроженца Армении у трапа самолёта будут встречать представители правоохранительных органов Чаренцавана. Они весьма заинтересованы в его «выдвижении на родину» в связи с тем, что находится в розыске за совершение преступления по статье «Уклонение от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации», – добавили в службе судебных приставов.

Всего с начала года из Кемеровской выдворили 149 иностранных граждан, незаконно проживающих на территории России. Чаще всего возвращают на родину граждан из Таджикистана, Узбекистана, Армении и Азербайджана.