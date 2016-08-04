Армянин приговорен к 16 годам тюрьмы за серию вооруженных ограблений в Великобритании

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Армянин приговорен к 16 года тюрьмы за серию вооруженных ограблений и кражу более 82 тыс. фунтов в Великобритании.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, бывший тренер по карате 43-летний Айк Мадоян осужден по 16 пунктам обвинения. Мадоян попал в Великобританию незаконным путем в 2001 году и потребовал политического убежища. Несмотря на рекомендации о депортации за то, что он дважды был пойман на воровстве в магазинах, Мадояну удалось остаться в Британии, где он два года занимался воровством.

В 2008 году Мадоян сбежал в Швейцарию, однако был экстрадирован в сентябре 2015 года.