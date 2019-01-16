Армянин в знак протеста отказался от гражданства и едет в Грузию

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Житель Армении Согомон Казарян отказался от гражданства своей страны и едет с двумя детьми в Грузию, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
"Я отказываюсь быть гражданином Республики Армения", - сообщил о своем решении Казарян.
Он отмечает, что четыре года не получает от государства никаких пособий, хотя является отцом-одиночкой.
Следует отметить, что 8 января в знак протеста Согомон Казарян объявил голодовку перед резиденцией президента, а 10 января безуспешно пытался встретиться с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
Tural AsadiАвтор новости