Армянин в знак протеста отказался от гражданства и едет в Грузию

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Житель Армении Согомон Казарян отказался от гражданства своей страны и едет с двумя детьми в Грузию, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Я отказываюсь быть гражданином Республики Армения", - сообщил о своем решении Казарян.

Он отмечает, что четыре года не получает от государства никаких пособий, хотя является отцом-одиночкой.

Следует отметить, что 8 января в знак протеста Согомон Казарян объявил голодовку перед резиденцией президента, а 10 января безуспешно пытался встретиться с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.