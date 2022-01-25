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Армену Саркисяну грозит уголовное преследование за подделку документов

Армену Саркисяну грозит уголовное преследование за подделку документов Гражданство небольшого карибского государства Сент-Китс и Невис нашли у президента Армении Армена Саркисяна.
В регионе
25 января 2022 г. 08:51
Армену Саркисяну грозит уголовное преследование за подделку документов

Гражданство небольшого карибского государства Сент-Китс и Невис нашли у президента Армении Армена Саркисяна.

Как передает Report со ссылкой на издание Hetq.am, Саркисян в своем заявлении отметил несколько причин отставки, но они имеют мало отношения к реальным причинам. Основанием для ухода стало наличие гражданства другой страны, как минимум, до момента избрания президентом.

В частности, Саркисян до недавних пор являлся гражданином островного государства в Карибском море - Сент-Китс и Невис.

На запрос о наличии другого гражданства Саркисян предложил представить доказательства. После предоставления имеющихся данных, он выдвинул свою версию.

В частности, он сообщил, что много лет назад инвестировал в эту страну (гостиничный бизнес), после чего передал долю члену своей семьи (до назначения послом в Великобританию в 2013 г.)

Сент-Китс и Невис имеют программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. По словам Саркисяна, он получил гражданство без уведомления об этом. В 2013 году он поручил отказаться от гражданства до назначения послом.

Однако, когда в 2017 году ему предложили стать президентом, выяснилось, что он не выполнил этого поручения. Человек, который должен был решить этот вопрос, умер, Саркисян написал письмо его сыну (работающему в той же компании) и попросил завершить процесс.

Получается, что Саркисян начал процесс отказа от гражданства островного государства незадолго до избрания президентом. А это значит, что он не мог быть избран на этот пост.

"Все указы, в том числе, законы, назначения, выборы (даже назначение премьера) - незаконны", - пишет издание.

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Версия на английском языке Armenian president's secret foreign citizenship, other crimes revealed
Версия на азербайджанском языке Ermənistan prezidentinin məxfi xarici vətəndaşlığı və digər cinayətləri aşkarlanıb

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